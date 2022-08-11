«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية جديدة في الشرقية.. اعرف المكان والتخصصات

جهود كبيرة تبذلها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون مع الحكومة، من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري، حتى يتمتع بمستوى معيشي مناسب، من خلال الارتقاء بعدد من الجوانب الحياتية المختلفة التي تؤثر على سير حياته اليومية، على المستوى الخدمي والصحي والتعليمي والترفيهي، وغيرها من الجوانب الحياتية الأخرى، فضلا عن اهتمامها بالجانب الثقافي أيضا، ظهر ذلك من خلال إنشاء مكتبات، وتكلف المبادرة بترميم منزل السيدة أم كلثوم، ومن بعدها منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

حياة كريمة تطلق قافلة طبية بالشرقية

في سياق السعي لتطوير حياة المواطن، أطلقت «حياة كريمة» اليوم قافلة طبية في قرية «5 خفرع» التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية في المحافظة، ومن المقرر أن تظل القافلة موجودة في القرية، بداية من اليوم الخميس، حتى غد الجمعة.

وتضمن القافلة الطبية عدد من التخصصات الطبية المختلفة، تتلخص في الآتي:

- الجهاز الهضمي.

- نساء ووولادة.

- الجلدية.

- المسالك البولية.

- الأنف والأذن.

- الأطفال.

- الأسنان.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الباطنة.

- القلب.

- الكبد.

- الروماتيزم.

- العظام.

- الجراجة.

قوافل حياة كريمة الطبية بالمحافظات

جدير بالذكر أن هناك عدد من القوافل الطبية، تنتشر اليوم في بعض المحافظات، أطلقتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من أجل تقديم خدمة العلاج والكشف والطبي للمواطنين، فضلا عن أن القوافل توفر صيداليات يوجد بها أنواع الأدوية المختلفة، التي يتم صرفها للمواطنين بالمجان، يأتي ذلك ضمن خطه مؤسسة «حياة كريمة» للارتقاء بحياة المواطن المصري، والعمل على تحسين صحة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا للرعاية.