عن طبيب بنها.. رئيس «الجراحة العامة» بمستشفيات بنها الجامعية: كان مثالاً للإخلاص والتفاني

عبّر الدكتور عماد حافظ، رئيس أقسام الجراحة العامة بمستشفيات بنها الجامعية، عن خالص حزنه ومواساته في وفاة طبيب بنها الجامعي الدكتور نبيل عادل سيدار، الطبيب المقيم بقسم الجراحة وحدة الأوعية الدموية بالمستشفى، شهيد الواجب الذي توفى في المستشفى أثناء تأدية عمله، مشيرًا إلى أنه كان مشهودًا له بالكفاءة وكان متزوجًا حديثًا وكان مثالاً للإخلاص.

طبيب بنها الراحل لم يتأخر مرة عن أداء الواجب

أضاف حافظ في تصريحات لـ«الوطن» أن طبيب بنها الراحل شهيد الواجب كان من المتميزين في مجاله ولم يتأخر عن أحد أبدًا بشهادة رؤسائه في وحدة الأوعية الدموية، مقدمًا العزاء لأسرته ومحبيه من مرضاه وأصدقائه بالقسم من هيئات الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى سوف تدرس تكريم اسم الراحل خلال الفترة المقبلة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر بالإجراءات القانونية.

وتابع أنه تلقى عددًا كبيرًا من الاتصالات التليفونية من مرضى الراحل، خاصة من رواد عيادة القدم السكري التي كان يشرف عليها لتقديم العزاء، وإظهار الحزن عليه، حيث كانت تربطه علاقة طيبة بكل المرضى المترددين على العيادة، وكان بينهم وبينه علاقة ودية نظرًا لاهتمامه بكل المرضى، وفي حالة استدعائه في أي وقت تجده في دقائق معدودة في المستشفى يؤدي واجبه وكان يحب عمله ويتفانى فيه، وكان يتمنى أن يكون أستاذًا رائدًا في مجال القدم السكري والأوعية الدموية.

طبيب بنها وُجد متوفى في سكن الأطباء

وأشار إلى أن طبيب بنها، شهيد الواجب، ذهب لغرفته للراحة في سكن الأطباء، وباستدعائه فجر أمس لاستكمال الجراحات المقررة فوجئوا به متوفى إثر توقف القلب داخل الغرفة، فتم نقله واتخاذ كافة الإجراءات لمراسم تشييع الجثمان.