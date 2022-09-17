«النقل»: تخفيض 50% على اشتراكات القطار الكهربائي بدءا من اليوم

أكدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي الخفيف يعمل بصورة منتظمة وطبيعية، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة الإدارية»، بدءًا من صباح اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الحالي، وسط تنفيذ إجراءاتٍ صارمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات.

تخفيض اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

وقالت وزارة النقل، في بيان لها، إنه سيتم استخراج اشتراكات لجميع مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف بتخفيضات هائلة، وذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 2023، في المدارس والجامعات، وأيضاً استعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة شرق القاهرة، موضحة أن القطار يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، ويقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب.

105 كم طول مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأشارت وزارة النقل، إلى أنها تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مؤكدة أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كيلو متراتٍ بعدد 19 محطة، وافتتحت المرحلتين الأولى والثانية منه في 3 يوليو الماضي، بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كيلو مترًا، بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كيلومترًا بعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا، كل منها يتكون من 6 عربات، تُقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وزير النقل: القطار الكهربائي صمم على الطراز العالمي

ومن جهته، أضاف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات للوطن، أن القطار الكهربائي الخفيف صمم على الطراز العالمي، وأنه يعتبر من أحدث وسائل المواصلات التى دخلت مصر خلال الفترة الحالية، وأنها وسيلة مواصلات آمنة وعصرية وسريعة وصديقة للبيئة، مؤكداً أنه جاري تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و 6 أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والتى سيتم تدشين أول خطوطه في 7 نوفمبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.