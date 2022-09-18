أسعار الجواكت الجلد في مصر 2022.. تصل لـ 2000 جنيه

مع اقتراب فصل الشتاء، يبحث الكثيرون من الراغبين في توفير ميزانية الملابس الشتوية عن أسعار الجواكت الجلد في مصر 2022 التي تمنح مظهرا أفضل وأكثر إشراقًا كما أنه تساعد على تدفئة الجسم خلال الفصل البارد.

وفي السطور المقبلة، ينشر «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الجواكت الجلد في مصر 2022 للسيدات والرجال على مواقع البيع التجاري الكبرى، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الجواكت الجلد في مصر 2022 للرجال

وتراوحت أسعار الجواكيت الجلد الرجالية في مصر ما بين 500 إلى 2000 جنيه، حسب الخامة والموديل والعلامة التجارية والتي سجلت كالآتي:

- جاكت جلد سادة بباق مغلقة من ريفين بسعر 1000 جنيه.

- جاكت جلد قصير بسوستة للرجال بسعر 500 جنيه.

- جاكت هارلي أسود جلد طبيعي 100% بسعر 1300 جنيه.

- جاكت جلد للرجال Generic ألوان بسعر 675 جنيهًا

- جاكت منفوش من ريفين بسعر 700 جنيه.

- جاكت جلد بفرو داخلي من دير بسعر 2000 جنيه.

- جاكت جلد طبيعي للرجال بسعر 100% هارلي راكبي الدراجات النارية بسعر 1640 جنيهًا.

- جاكت منفوش مخيط ألوان بسعر 1200 جنيه.

- جاكت بامب منفوخ بجيوب وسوستة بسعر 500 جنيه.

- جاكت هودي رجالي مبطن فرو ذهبي بسعر 500 جنيه.

- جاكت جلد طبيعي انيق بسعر 1500 جنيه.

جاكت جلد ثقيل مخطط افقيا من ريفين بسعر 800 جنيه.

أسعار الجواكت الجلد في مصر 2022 النسائية

أما أسعار الجواكت الجلد النسائية فكانت منخفضة مقارنة بالأسعار المعروضة للرجال، لتبدأ سعرها من 300 إلى 1400 جنيه، وجاءت كالتالي:

- جاكت من الجلد الصناعي بباقة من الفرو من ريفين بسعر 300 جنيه.

- جاكت من الشمواه مع جيب جلد بسعر 800 جنيه.

- جاكت نسائي من الجلد الصناعي بسحاب من شي ان بسعر 1350 جنيها.

- جاكت جلد بسوستة مع جيوب أمامية ألوان للسيدات بسعر 1000 جنيه.

- جاكت جلد من ديفاكتو قطعة واحدة بسعر 900 جنيه.

- جاكت خامة جلد ناعم بسعر 645 جنيهًا.

- جاكت جلد هوديني نسائي بسعر 1400 جنيه.

- جاكت جلد طبيعي حريمي بسعر 700 جنيه.

- جاكت جلد مبطن بكم للنساء بسعر 890 جنيه.