إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

حادث تصادم بالطريق الزراعي في ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو على الطريق الزراعي مصر أسوان المار في محيط محافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي، ووجود مصابين بالحادث.

نقل المصابين لمستشفى ملوي العام

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث تبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث التصادم بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، مساء أمس، حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل أمام مركز العدوة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، كما شهد نفس الطريق حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.