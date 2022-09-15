وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس بمركز شباب الشيخ زويد

قال كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن جولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق له مستمرة حتى مساء اليوم الخميس، بعد الانتهاء من وضع حجر الأساس بمركز الشيخ زويد الرياضي.

وأضاف "راشد" في تصريح لـ"الوطن"، أنه بعد وضع حجر الأساس بمركز شباب الشيخ زويد، سيتوجه الى القرية الشبابية والقرية الأولمبية، على أن يعطي إشارة البدء ببناء مركز شباب الشيخ زويد والملعب الرئيسي بشكل متطور.

"راشد": وزير الشباب منح الرياضة في سيناء إمتيازات مهمة

وأوضح مدير الشباب والرياضة، أن وزير الشباب منح الرياضة في سيناء عدة إمتيازات مهمة، أهمها بناء مركز خدمي وفندق كبير واستراحات وعزب للإبل بالكيلو 17 غرب العريش بمضمار السباق، والإمتياز الثاني والمهم هو إعطاء شارة البدء لبناء الرياضة بمدينة الشيخ زويد، بعد وضع حجر الأساس في الملعب الرئيسي، والعمل على بناء المركز والملعب، وصالة الألعاب الرياضية، واستراحة اللاعبين ومركز الخدمات الرياضي الخاص بالفرق المشاركة في الدورات والمسابقات والأنشطة الرياضية في الشيخ زويد والقرى التابعة.

وزير الشباب دائم العطاء للرياضة في الشيخ زويد

وقال فريح الحمايدة، مدير إدارة الشيخ زويد الرياضية في تصريح لـ"الوطن"، إن وزير الشباب منح الرياضة في الشيخ زويد عدة إمتيازات لم تكن موجودة من قبل، مثل الملعب الخماسي بوسط المدينة، وملعب الكوثر، علاوة على مد مراكز الشباب بالقرى العائدة ألعاب رياضية سواء بمركز الشلاق أو الظهير جنوب المدينة.

وسوف يسلم وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، جوائز الفائزين بسباق الهجن، وإسدال الستار على السباق الذي استمر لمدة يومين بمشاركة قرابة 600 مطية وأكثر من 15 قبيلة من مختلف المحافظات.