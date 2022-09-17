بحضور وزير الشباب .. افتتاح النسخة 3 من برنامج أكاديميات شباب المتوسط

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التوجه إلى محافظة الإسكندرية ،اليوم السبت، لحضور فعاليات النسخة الثانية من برنامج "أكاديمية شباب المتوسط" ، والمُقامة بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة ١٤-١٩ سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

١٠٧ شباب يشاركون في الملتقى

تتضمن أجندة برنامج أكاديمية شباب المتوسط العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية النقاشية بمشاركة ١٠٧ شاباً وفتاة من دول إسبانيا والبوسنة والهرسك و رومانيا و إيطاليا و اليونان و البرتغال و فلسطين و المغرب و الجزائرو استونيا، سوريا و بلجيكاو لبنان و فرنسا و ألمانيا و تونس والأردن و ليتوانيا ، ومصر الدولة المستضيفة.

شهد الدكتور أشرف صبحى جزءاً من ورش العمل التدريبية التى يتضمنها البرنامج، والتى تدور حول "تغير المناخ ، الإخوة الإنسانية ، المساواة بين الجنسين، الهجرة غير الشرعية، تمكين الشباب"، حيث استمع لعدد من مداخلات الشباب المشاركين فى ورش العمل، ورؤاهم حول مختلف الموضوعات والقضايا.

واطلع الوزير على الأطروحات التى ناقشها الشباب المشاركون فى ورش العمل اليوم، منها ما يتعلق بالمبادرات المقترحة فى مواجهة التحديات الخاصة بالمناخ، ودور الشباب فى حماية حقوق الإنسان، والتصدى للإرهاب، وكذا الحلول الشبابية المستدامة التى يُمكن تطبيقها بشكل عملى على مستوى تمكين الشباب، وسهولة التنقل الجغرافي، والتوعية بالمساواة بين الجنسين، ودور المرأة داخل المجتمع، والمسئولية المشتركة للرجل والمرأة فى تربية وتنشئة الأبناء.

كما التقى وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين فى جلسة حوارية بدأت بعرض فيديو قصير حول فعاليات النسخة الثانية من "أكاديمية شباب المتوسط"، وكلمات رسمية مُسجلة لعدد من مسئولى الجهات المُشاركة فى تنفيذ البرنامج.

د.صبحي : رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات بين مختلف الدول

واكد الدكتور أشرف صبحى على رؤية القيادة السياسية المصرية نحو تعميق العلاقات القائمة مع مختلف الدول، وتعزيز التواصل بين الشباب المصرى ونظرائهم فى كافة أنحاء العالم، وهو ما نشهده فى "منتدى شباب العالم" الذى تنظمه الدولة المصرية تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً على أهمية تلاقى الشباب المصرى وتبادل الخبرات مع نظرائهم فى مختلف الدول.

حضر الفعاليات من وزارة الشباب والرياضة كل من إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، رضا صالح طه مدير عام العلاقات العامة والخارجية، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، ويوسف عروج رئيس مؤسسة "شباب المتوسط للتنمية".

يأتى برنامج النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط بتنظيم الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مؤسسة "شباب المتوسط للتنمية" ومجموعة من المنظمات الدولية منها "الاتحاد الأوروبي"، ومؤسسة "انا ليندا"، و"مجلس حكماء المسلمين"، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.