مادلين طبر لـ«الوطن»: مهرجان القاهرة للدراما فكرة ممتازة

أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بمهرجان القاهرة للدراما، والمقرر أن تنطلق دورته الأولى، الأربعاء المقبل، برئاسة يحيى الفخراني.

وقالت مادلين طبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفكرة طبعا ممتازة وإعادة لإحياء مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وبإدارة قامة فنية كلنا نكن لها التقدير والاحترام دكتور يحيي الفخراني ومن وجهة نظري أي طوبة حضارية نضيفها، تصنع للأجيال هرما من إبداعتنا، وطبيعي أن أدعم المهرجان جدا، للأسف لم أستطع حضور المهرجان لأنني حاليا ضمن لجنة تحكيم مهرجان الأغنية الفرنكوفوني في شرم الشيخ تحت مسمى ملتقى فنون مصر لكنوز الإبداع، فرق شبابية، وأغان فردية».

مادلين طبر: أهنئ من قلبي دكتور يحيى الفخراني

وأضافت «مادلين»: أهنئ من قلبي دكتور يحيى الفخراني وأتمنى للمهرجان التوفيق وأرجو أن يكونوا أدرجوا مسلسلنا الناجح ملف سري في قائمة المسلسلات الذهبية رمضان 2022».

مهرجان القاهرة للدراما الأول

وينطلق الأربعاء المقبل، الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، ويتنافس على جوائز المهرجان عدد من مسلسلات دراما رمضان 2022. وتضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما عددا كبيرا من صناع الدراما وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.

كما يكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان الكبير صلاح السعدني، والمخرج الكبير جمال عبد الحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.