حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات الحكيمة القادرة على ايجاد حلول لمشاكل الآخرين، لكنها تعجز عن حل مشاكل نفسها، وخاصة علاقتها مع المقربين منها، وفهم من الشخصيات الكتومة التي يصعب البوح بما يدور بداخلها.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الدلو بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وتحسن التصرف.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.