حظك اليوم برج القوس السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يوجه مولود برج القوس النقد اللاذع لمن حوله نظرًا لعفويته وعدم تفكيره في الكلام قبل التفوه به، فما يشعر به يقوله دون تردد، ما يجعله يقع في العديد من الأزمات والخلافات مع من حوله وتنقطع علاقات عديدة له بسبب ذلك، ولكن من يتفهمه ويستوعبه يتجاوز عن هذا العيب، خاصة أن أصحاب هذا البرج يراجعون أنفسهم سريعًا ويقدمون الاعتذار ويتقربون لمن حولهم سواء أصدقاء أو أحباب، ودائمًا ما تجد مولود برج القوس شخص طيب القلب يحب أصدقائه ويخلص لهم ويعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم بشتى الطرق.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

ينصح الفلك مولود برج القوس، إذا كان متزوجًا، بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياته حتى لا يجرحه ويتسبب في تفاقم المشكلات فيما بينهما، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

انتبه في توقيع أي أوراق ولا تغامر اليوم أبدًا حتى لا تتعرض للخسائر فيما بعد، كما يجب عليك أن تكون هادئًا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.