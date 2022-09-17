حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أبراج ترابية وهوائية ومائية، هو ما ينقسم إليه الـ12 عشر برجًا، وكل برج له صفاته ومميزاته وعيوبه، ويتطلع الكثيرون من أصحاب الأبراج المختلفة، إلى معرفة حظك اليوم.

وفي السطور الآتية، تقدم لكم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل 17-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، مما يجعلك قادرًا على التغيير والانفتاح والتطوير، وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم برج الحمل 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات التي يمر بها مواليد برج الحمل منذ فترة، يتغير الحال لديهم ويعيشون أوقاتًا مميزة مع من يحبون.

حظك اليوم برج الثور 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وعليك أن تتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الثور 17-9-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن تكون لبقا وحريصا في خياراتك وأن تتجنب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

تستعيد حيويتك وتفاؤلك اليوم وتقضي أوقاتًا مميزة.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-9-2022 على الصعيد المهني

تكون جذابا اليوم وقادرا على الإقناع.

حظك اليوم برج السرطان 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور تنتظر حدوثها.

حظك اليوم برج الأسد 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الأصدقاء مما يمدك بالحماس وتعيش الخيال.

حظك اليوم برج الأسد 17-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدعم خطواتك.

حظك اليوم برج العذراء 17-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس ما يتطلب منك أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع التطورات.

حظك اليوم برج العذراء 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتعامل بهدوء بدون ضجيج.

حظك اليوم برج الميزان 17-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة.

حظك اليوم برج الميزان 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالسحر اليوم وتمتلك قدرا لا حدود له من الطاقة والتألق.

حظك اليوم برج العقرب 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس يمنحانك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 17-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات اليوم مما يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء.

حظك اليوم برج القوس 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع محبوبك.

حظك اليوم برج القوس 17-9-2022 على الصعيد المهني

لا تغامر عند توقيع أي أوراق.

حظك اليوم برج الجدي 17-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك السادس مما يمنحك اليوم طاقة كبيرة.

حظك اليوم برج الجدي 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العائلية والعاطفية.

حظك اليوم برج الدلو 17-9-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الخامس مما يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية عمليا.

حظك اليوم برج الدلو 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد.

حظك اليوم برج الحوت 17-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وهو ما يتطلب منك أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 17-9-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر حتى لا تقع فريسة للخداع.