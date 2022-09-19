حظك اليوم برج الحوت الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحوت من الشخصيات الحساسة والعاطفية والتي تستمع إلى قلبها أكثر من المنطق والعقل مما يجعلها تتعرض للكثير من الخيبات والمشاكل على مدار حياتها.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الحوت بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية والمهنية ويتبعك الكثيرون.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات سعيدة مع الأحباب.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.