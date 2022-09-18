خبير شبكات: القطار الكهربائي الجديد سيوفر الأمان والسرعة

قال الدكتور أحمد التلاوي، خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، إن عمل 150 شركة وطنية في إنشاء الخط الأول من القطاع الكهربائي السريع «السخنة - مطروح» يعد مصدرا لدخل الكثير من الأسر عبر العمالة التي تعمل في مثل هذا المشروع، «مشروع بالحجم ده بيتطلب شغل في القطارات والإشارات، وتمهيد الطريق نفسه بيوفر الكثير من الوظائف».

التلاوي: الدولة تسعى للتوسع بشبكات الطرق على مستوى الجمهورية

وأضاف «التلاوي»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إنشاء قطار كهربائي يربط ما بين العين السخنة ومرسى مطروح فيعد سعيا من قبل الدولة نحو توسع شبكات النقل على مستوى الجمهورية لنقل المواطنين بشكل ’من وسريع.

التلاوي: القطار أوفر من باقي وسائل المواصلات بـ3 مرات

واستطرد: «القطار أوفر من باقي وسائل المواصلات بـ3 مرات، وكفاءة الطاقة للقطار نفسه أعلى بكثير من السيارات الخاصة، ولما بيكون عندنا مدن جديدة عايزين نربط بينها فأحسن حاجة نعملها أننا نفكر في إنشاء قطارات، ودي أسهل حاجة هتودى الناس من مكان للثاني، والقطار أكثر حاجة موفرة للطاقة ممكن توصل بين المدن».

وأوضح أن القطار الكهربائي يستفيد من كفاءة الطاقة العالية للمحرك الكهربائي مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم في العربات العادية، «لما بنفكر في القطار الكهربائي فبكدة نوفر طاقة كتيرة، وكفاءة القطار الكهربائي 3 أضعاف السيارات الخاصة».

وحول استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة، تابع: «تعتبر مصر دولة رائدة في المنطقة والقارة الإفريقية ولها دور كبير فيما يحدث من تغير مناخي يعانيه العالم كله».