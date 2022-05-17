انتهاء الدراسات الأولية لإنشاء قطار كهربائي يربط الإسكندرية وبورسعيد

أكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع ومشروعي «المونوريل»، في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تدخل ضمن النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، موضحا أن الهيئة انتهت من إعداد الدراسات الأولية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي المخطط تنفيذه لربط الإسكندرية وبورسعيد.

إنشاء قطار كهربائي يربط الإسكندرية وبورسعيد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إنشاء قطار كهربائي يربط الإسكندرية وبورسعيد بطول 280 كم، حيث أن جميع الدراسات الخاصة بالمشروع لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكن تم الانتهاء من الدراسات الأولية، لافتا إلى أن القومية للأنفاق، تعمل على مدار 24 ساعة، لتنفيذ جميع المشروعات، مثل القطار الكهربائي الخفيف وتنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، وتنفيذ المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي 6 أكتوبر، وتنفيذ القطار الكهربائي السريع.

القطار الكهربائي «الإسكندرية - بورسعيد» يشمل 14 محطة

وأضاف المصدر، أن القطار الكهربائي الإسكندرية بورسعيد يشمل 14 محطة، هي «البرلس - كهرباء برلس - مارينا دلتا - أبو قير - المعدية - رشيد الجديدة - مطوبس - المنصورة الجديدة - جمصة - دمياط الجديدة - كفر البطيخ - مدينة أثاث دمياط - غرب بورسعيد - بورسعيد»، مؤكدا أن القطار الكهربائي سيكون مخصص لنقل الركاب والبضائع لخدمة مدن الجيل الثالث G3 والرابع G4 والخامس G5 الجديدة الجاري تنفيذها على الساحل الشمالي الشرقي لمصر.

القطار الكهربائي الإسكندرية بورسعيد سيربط موانئ منطقة الساحل الشمالي

وأشار المصدر، إلى أن مشروع القطار الكهربائي الإسكندرية بورسعيد، سيتم تنفيذه بأطوال 280 كم، ومحطات 14 محطة، ويربط موانئ منطقة الساحل الشمالي الشرقي ببعض بداية من ميناء شرق بورسعيد مرورا بميناء دمياط إلى ميناء أبو قير الجديد، منوها إلى أن المشروع سيتبادل مع مترو الإسكندرية الجديد في محطة أبو قير، والتي ستكون محطة تبادلية مع القطار السريع «العين السخنة - مرسى مطروح»، في محطة «إستاد برج العرب»، قائلا: «نعمل على تقديم خدمات أوروبية لجموع الركاب المسافرين».