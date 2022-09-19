فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم لمدة 5 ساعات

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لمدة يومين وذلك بدءًا من الساعة 9 صباحا اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية مساء؛ كما سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء لمدة خمسة ساعات بدءا من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي بالغردقة من منطقة موزع المدارس من مستشفى البحر الأحمر بشارع النصر وحتى مفارق أبو عشرة بمنطقة الهضبة جنوب الغردقة على أن يعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من عميلة الإصلاح والتي سوف تستغرق 5 ساعات.

سبب انقطاع الكهرباء

أوضح مصدر بقطاع شبكات الكهرباء بالبحر الأحمر، أن سبب فصل التيار الكهربائى عادة لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء، والتي تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» أن قطاع شبكات البحر الأحمر ينتهج ذلك بشكل دوري تشمل صيانة المحولات.