القوات الروسية تقصف «سومي» مرتين.. والسلطات الأوكرانية تسجل 52 انفجارا

أعلنت أوكرانيا، إن القوات الروسية، قصفت منطقة «سومي» شمال شرقي البلاد، أمس الأحد، مرتين، وسجلت السلطات 52 انفجارا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي»، دميترو زيفيتسكي، على «تليجرام»، إن القصف الروسي، أسفر عن مقتل شخص واحد فقط، كما لحقت أضرار جسيمة بمزرعة محلية.

وفي سياق متصل، حذر رئيس هيئة «الأركان» الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أمس الأحد، من أن الكيفية التي يمكن أن ترد بها «موسكو» على انتكاساتها الميدانية في أوكرانيا لم تتضح بعد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ميلي: الحرب «الروسية الأوكرانية» في مرحلة جديدة

وطالب ميلي، خلال زيارته لقاعدة عسكرية في بولندا، بالمزيد من اليقظة في صفوف القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن الحرب لا تسير بشكل حسن للغاية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي.

وأضاف ميلي، أن الحرب «الروسية الأوكرانية» في مرحلة جديدة باتت فيها المبادرة الاستراتيجية بيد «كييف».

اليوم.. دخول الحظر على دخول الروس بـ«تأشيرات شنجن» إلى البلطيق

بدوره، أوضح نائب مستشار النمسا السابق هاينز كريستيان شتراخه، إن «واشنطن» وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، شنَا بالفعل حربا بالوكالة في أوكرانيا ضد «موسكو»، الأمر الذي يشكل خطرا على أوروبا، مضيفا في خطاب على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إن المساعدة العسكرية الغربية إلى «كييف» ستؤدي إلى معاناة إنسانية رهيبة.

وشدد شتراخه، على العواقب الوخيمة للعقوبات المفروضة على «موسكو»، ودعا المسؤول النمساوي السابق، إلى إلغائها.

من جانبها، أعلنت وزارة خارجية إستونيا، أن دول البلطيق، التي تضم بجانب بلادها، كل من لاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى بولندا فرضوا حظرا على دخول مواطني روسيا وبيلاروس، بـ«تأشيرات شنجن» الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتبارا اليوم الاثنين.