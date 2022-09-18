«ديلي إكسبريس»: الحرب لن تتوقف في أوكرانيا بعد تعيين زعيم روسي جديد

يعتقد البعض أنه إذا انتهت ولاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الحرب ستنتهي وسيعود كل شيء إلى نصابه، لكن وفقًا لفريق من الخبراء من منظمة وكيسترات البريطانية، والتي تصف نفسها بأنها «شركة استشارية من مصادر جماعية»، فإنّ الحرب لن تنتهي وستظل كما هي، بحسب ما جاء بصحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية.

وتنفّذ منظمة «وكيسترات» محاكاة موت القائد؛ للتعرف على ديناميكيات القوة الداخلية والتأثير الإقليمي لبعض القادة، ويُعطى فريق الخبراء عددًا من السيناريوهات المختلفة لكيفية وفاة القائد، ثم يُطلب منه مناقشة كيفية تأثير كل سيناريو على السياسة الخارجية لبلادهم تجاه حلفائهم وخصومهم، وسط تكهنات شديدة.

الحرب لن تنتهي حتى تحقق روسيا ما تريد

وتعليقًا على نتائج المحاكاة، قال أورين كيسلر، الرئيس التنفيذي لموقع ويكيسترات، إنه يعتقد أن إحدى الأفكار الرئيسية التي قدمتها المحاكاة هي أن هذه لم تعد حرب بوتين، مضيفا: «لقد استثمرت روسيا الكثير من مصادر الطاقة والموارد الكثيرة جدًا لأي قيادة تأتي بعد بوتين حتى تستكمل الحرب من بعد قيادة الرئيس بوتين».

وأشار «كيسلر» إلى أنّ الحرب على أقل تقدير لن تنتهي حتى تحقق روسيا أهدافها المخطط لها منذ وقت طويل، ثم بعد ذلك توافق على وقف إطلاق النار. ووجدت المحاكاة أنه ما لم توفر الحرب لروسيا مكاسب سياسية أو بعض النصر السردي، فمن المرجح أن يحاول الكرملين رسمها لأطول فترة ممكنة.

خليفة بوتين ما زال مبهما

وأكّد ماتيو بوليج، كبير الباحثين في برنامج روسيا وأوراسيا في «تشاتام هاوس»، وأحد الخبراء المشاركين في المحاكاة: «ربما يكون هناك القليل جدًا من الأدلة في هذه المرحلة على أن مسار السياسة الخارجية للكرملين سيتغير مع وفاة بوتين ما لم يكن هناك تغيير في البرنامج داخل النظام الروسي».

وعلى الرغم من جموع التكهنات المحيطة بالحالة الصحية لبوتين، ليس من الواضح من يمكن أن يكون خليفة الزعيم الروسي.

وفي السياق نفسه، أكد كير جايلز، كبير الزملاء الاستشاريين لبرنامج روسيا وأوراسيا في «تشاتام هاوس»، وخبير آخر مشارك في المحاكاة، «لا شك أن فلاديمير بوتين سيكون قد فكر بجدية في من سيخلفه، حتى لو كان الدافع وراء هذا الفكر هو الحفاظ على ثروته لعائلته أكثر من الحفاظ على مستقبل روسيا».