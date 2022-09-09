«كييف»: خطة العقوبات ضد «موسكو» نُفذت بنسبة 70%

قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن خطة العقوبات ضد «موسكو»، المقدمة في إبريل الماضي، تم تنفيذها بنسبة 70%، مشيرًا في اجتماع لمجموعة الخبراء الدولية المعنية بالعقوبات برئاسته ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، السفير مايكل ماكفول عبر رابط فيديو، إلى أن الضغط على روسيا، يجب أن يزداد.

وأضاف يرماك، أن يجب تصنيف روسيا على أنها «دولة راعية للإرهاب»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، حذر المندوب الدائم الروسي، لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، من أن المواجهة غير المباشرة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» و بلاده تزيد بشكل خطير من احتمال صدام مباشر بين الجانبين.

«المركزي الروسي» يمدد قيود تداول الأفراد العملات الأجنبية

من جانبها، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، عن قلقها، في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، حول توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لتوريد الأسلحة على نطاق واسع إلى مناطق النزاعات، وجاء الإعراب عن القلق من جانب إيزومي ناكاميتسو، نائبة الأمين العام لللمنظمة، أنطونيو جوتيريش.

اقتصاديا، مدد «البنك المركزي الروسي»، قيود تداول الأفراد العملات الأجنبية نقدا بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أو يورو لمدة 6 أشهر، حتى 9 مارس 2023، مشيرا إلى دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

ارتفاع حاد في أسعار المحروقات بالولايات المتحدة

بدورها، نقلت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن «واشنطن» على موعد مع ارتفاع حاد في أسعار المحروقات في ديسمبر المقبل حال دخول عقوبات أوروبا المفروضة ضد واردات «موسكو»حيز التنفيذ.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن البلاد تبحث إمكانية زيادة ضخ احتياطي النفط الاستراتيجي، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وأشار المسؤولون، إلى مباحثات جارية، فيما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.