انفجارات تهز «زابوريجيا».. ومسؤول أوكراني: هجوم استهدف البنية التحتية

هزت عدة انفجارات «زابوريجيا» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، أمس الأحد، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض مناطق المدينة بعد الانفجارات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «زابوريجيا»، أولكسندر ستاروخ، على «تليجرام»، إن القوات الروسية، شنت هجومًا صاروخيًا آخر على المركز الإقليمي، مشيرا إلى أن منشآت البنية التحتية كانت هي الهدف.

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى استعادة مصدر الطاقة في غضون نصف ساعة.

جوتيريش: مستعد للمساهمة في إجراء مفاوضات مباشرة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعيدة، معربا عن استعداده للمساهمة في إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، دعت آلا بوجاتشيفا، إحدى أشهر نجمات الغناء في روسيا، «موسكو»، إلى اعتبارها عميلة أجنبية تضامناً مع زوجها المناهض بشدة للحرب، أحد نجوم عالم الترفيه في روسيا مكسيم جالكين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بوجاتشيفا تصف جالكين بالوطني الروسي الحقيقي

ويوم الجمعة الماضية، وصفت «موسكو»، جالكين، المقيم في خارج البلاد حالياً، بـ العميل الأجنبي بسبب معارضته للحرب «الروسية الأوكرانية».

ووصفت بوجاتشيفا، على وسائل التواصل الاجتماعي، جالكين، بالوطني الروسي الحقيقي النزيه، يريد وضع حد لموت الشباب من أجل أهداف وهمية، مضيفة إن أهداف «الكرملين» الخيالية في أوكرانيا تجعل روسيا منبوذة وحياة المواطنين صعبة للغاية.

وأضافت بوجاتشيفا، أن جالكين، أراد الرخاء لوطنه الأم والسلام وحرية التعبير.

من جانبه، وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إلى الصين، حيث سيعقد مشاورات ثنائية حول الأمن، ومناقشة تطوير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بين رئيس البلاد فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، «شي جين بينج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضحت الخدمة الصحفية لـ«مجلس الأمن الروسي»، أن باتروشيف سيجري مشاورات بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب «الشيوعي الصيني»، «يانج جيتشي»، ومشاورات بشأن الأمن العام والعدالة والقانون مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، «قوه شنجكون».