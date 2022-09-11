الوكالة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا مقلق للغاية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأحد، إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا مقلق للغاية، في ظل استمرار القصف.

وأكد عبر صفحة وكالة الطاقة الذرية على «تويتر» ضرورة إنشاء منطقة محيطة لحماية الأمان والأمن النوويين في المحطة على وجه السرعة، قائلا: «المشاورات بدأت بالفعل».

إنشاء منطقة محيطة لحماية الأمان النووي بالمحطة

فيما رحب جروسي بإصلاح خط الطاقة الاحتياطي للمحطة النووية، ما يؤدي إلى تزويد المحطة بالكهرباء الخارجية التي تحتاجها لتبريد المفاعل.

وقام مشغل المحطة النووية اليوم، بإغلاق آخر مفاعل قيد التشغيل، والذي كان يغذي محطة زابوريجيا النووية على مدى الأسبوع الأخير بالكهرباء المطلوبة بعد فصلها عن الشبكة.

قصف مكثف

وشهد محيط محطة زابوريجيا النووية، خلال الأسابيع الأخيرة قصف مكثف، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف المحطة النووية.

وكانت كييف طلبت سابقا من السكان في المناطق حول المحطة النووية التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، الإجلاء من أجل سلامتهم.

وكان فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي زار محطة زابوريجيا للطاقة النووية مؤخرا، حذر من خطورة الوضع في المحطة مع استمرار القصف المتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية بمحيط المحطة.

القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا النووية

يشار إلى أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا النووية منذ أوائل مارس الماضي، فيما لايزال عدد من الفنيين الأوكرانيين يعملون بالمحطة.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.