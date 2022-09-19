مصرع مدرس صدمه «توك توك» بالغربية.. لحق بصديقه بعد تقديم العزاء فيه

خرج من منزله مهندم الثياب، مستقلا دراجته الهوائية، بعد أن تناول طعامه وسط أبنائه، متوجهاً الي سرادق العزاء لمواساة أسرة صاحبه الذي توفى بعد صراع مع المرض، غير أنه لحق به ودُفن بعد أقل من 24 ساعة.

ولقي مدرس في العقد السادس من العمر، ومقيم بقرية «الفرستق»، التابعة لمركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تعرضه إلى حادث تصادم بمركبة «توك توك»، ونُقل إثرها إلى مستشفي بسيون المركزي، في محاولة لإسعافه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

مغادرة العزاء

قال طاهر شلبي المحامي أحد أبناء القرية، أن المتوفي يدعى حمدي زناتي، مدرس بمدرسة الفرستق الإعدادية، ويتمتع بسيرة حسنة وسط أهالي القرية، وتعرض لحادث تصدام أثناء عودته من تقديم واجب العزاء في صاحبه عبد العال الجزار، والذي توفى بعد معاناة مع المرض، وتم دفنه وتقديم العزاء فيه أمس الأحد.

وأضاف محمد هندي، مدرس من أهالي القرية، أنه تم تشييع جثمان المدرس إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، في مسجد البحر، في مشهد جنائزي مهيب، حضره المئات من أهالي القرية، وسط حالة من الحزن والبكاء.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر تعرضه إلى حادث تصادم بمركبة «توك توك»، على طريق قرية الفرستق، بدائرة المركز.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بسيون المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.