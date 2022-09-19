طرق بديلة للمحاور المُغلقة بشارع التسعين الجنوبي.. «فيديو»

أغلقت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة، بعض الاتجاهات في شارع التسعين الجنوبي، لاستكمال أعمال مشروع «المونوريل» بمنطقة القاهرة الجديدة، بينها نفق اللواء باقي زكي بشكل كلي، مما تطلب تخفيف الكثافات المرورية بهذه المنطقة، فضلًا عن إغلاق مطلع كوبري «المشير- التسعين»، على الطريق الدائري، للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة لغلق مسطح كوبري التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق المعادي لمدة شهرين.

الطرق البديلة للمحاور التي تم إغلاقها بشارع التسعين الجنوبي

وعرضت الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، الطرق البديلة للمحاور التي تم إغلاقها كالتالي:

- القادم من الطريق الدائري باتجاه مدينة السلام عليه استخدام مداخل التجمع الأول، مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل زكي حسين، مدخل الحي العاشر لمحور السادات، ومنها لشارع التسعين الشمالي أو الجنوبي أو الاستمرار على الدائري واستخدام نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى شارع التسعين الجنوبي.

- القادم من الطريق الدائري من اتجاه المعادي من الممكن أن يستخدم محور جمال عبدالناصر ومنه لشارع الشويفات إلى شارع التسعين الجنوبي أو الاستمرار على الطريق الدائري واستخدام محور طه حسين بالتجمع الأول، إلى محور التجمع الأول ومنه لشارع التسعين الشمالي والجنوبي.

وضع اللافتات الإرشادية

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالقاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة للأعمال، لوضع اللافتات الإرشادية التي تدل على اتجاهات الحركة لضمان أمن وسلامة المواطنين.