التصريح بدفن عاملين بعد مصرعهما في سوهاج.. سقطا من أعلى «لودر»

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثتي عاملين بعد مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى معدة «لودر»، أثناء قيامهما بالعمل في مصنع للطوب الأسمنتي.

مصرع عاملين سقطا من أعلى لودر

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخصين من أعلى «لودر»، ووفاتهما داخل مصنع طوب أسمنتي بالمنطقة الصناعية بناحية بيت داوود دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء قيادة «م م ا ق»، 16 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة غرب سوهاج، معدة «لودر»، داخل مصنع طوب أسمنتي بالمنطقة الصناعية، مرخص، ملك «أ ط م هـ»، 42 عامًا، ويقيم دائرة مركز سوهاج، وبرفقته على المعدة كل من «ت ح ع ح»، 16 سنة، عامل بذات المصنع، و«م م م» 17 سنة، عامل بذات المصنع، ويقيمان بناحية دائرة مركز جهينة، اختل توزانهما وسقطا أسفل عجلات المعدة ما أدى إلى مصرعهما، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

عدم وجود شبهة جنائية

وبسؤال كل من قائد اللودر، وعم المتوفى الثاني «ع م ا م» 30 سنة، سائق بذات المصنع، ويقيم دائرة مركز جهينة، أفادا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.