مواعيد وأسعار تذاكر «القطارات الروسي» من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

تزايدت عمليات البحث عن مواعيد رحلات القطارات الروسية من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها اليوم، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، تزامنا مع استمرار توافد المصطافين على الإسكندرية قبل أيام من بدء العام الدراسي.

وتستعرض «الوطن»، في إطار الموضوعات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم مواعيد القطارات الروسية من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار التذاكر اليوم، وفق البيان اليومي لهيئة سكك حديد مصر.

مواعيد القطارات الروسية من القاهرة إلى الإسكندرية

وجاءت مواعيد القطارات الروسية المكيف من محطة قطار رمسيس وحتى الإسكندرية كالآتي:

- قطار رقم 1203 موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

- قطار رقم 23 موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.

القطارات المكيفة والروسية خط الإسكندرية - القاهرة

بينما جاءت مواعيد القطارات المكيفة الروسية من الإسكندرية إلى القاهرة كالآتي:

- قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

أسعار تذاكر القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة

جاءت أسعار تذاكر القطارات الروسية الدرجة الثالثة من رمسيس كما يلي:

- إلى محطة بنها 25 جنيها.

- إلى محطة قويسنا 30 جنيها.

- إلى محطة بركة السبع 30 جنيها.

- إلى محطة طنطا 35 جنيها.

- إلى محطة إيتاي البارود 40 جنيها.

- إلى محطة دمنهور 45 جنيها.

- إلى محطة كفر الدوار 50 جنيها.

- إلى محطة سيدي جابر 55 جنيها.

- إلى محطة الإسكندرية 55 جنيها.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية

وجاءت القطارات المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية، كالآتي:

- قطار رقم 903 موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

- قطار رقم 921 موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

- قطار رقم 925 موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 923 موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 927 مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءا.

- قطار رقم 931 موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

القطارات المكيفة والروسية خط الإسكندرية إلى القاهرة

- قطار رقم 902 موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 906 مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- قطار رقم 904 مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 900 موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

- قطار رقم 928 موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 930 موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 920 الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساء.