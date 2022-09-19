إصابة 4 في مشاجرة بين أصحاب محال تجارية بكفر شكر لخلاف حول فرش البضائع

أصيب أربعة أشخاص فى مشاجرة بين أصحاب محال تجارية بشارع جانبي بميدان كفر شكر خلف بنك القاهرة، ونُقل المصابون من الطرفين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نشوب مشاجرة في كفر شكر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان، مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر، بوصول «محمد، س ،ع»، 18 سنة، و«محسن ، م ، م»، 40 سنة، طرف أول، و«السيد ، م ، س»، 54 سنة، و«محمد ، س ، س»، 20 سنة، طرف ثاني، ومحجوز بالعناية المركزة بالمستشفى.

تحريات المباحث حول مشاجرة كفر شكر

وانتقلت على الفور ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتم السيطرة على مكان نشوب المشاجرة، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بسبب وجود محل أحذية إيجار لأحد الأشخاص ملك الطرف الأول، ومحل ملابس مجاور له بذات الشارع ملك الطرف الثاني، ونزاع قائم منذ فترة لعدم افتراش البضائع بالشارع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.