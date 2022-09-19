مصايف الإسكندرية تدعو المصطافين لاستغلال آخر أيام الصيف: «الجو حلو»

دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كافة المواطنين لاستغلال آخر أيام موسم مصيف الإسكندرية 2022، في ظل استقرار أمواج البحر وانخفاض درجات الحرارة بشكل قليل، بالإضافة لانخفاض نسبة إشغال الشواطئ ما يعني توافر فرصة للمواطنين للتواجد بعيدا عن الازدحام.

وبحسب بيان «مصايف الإسكندرية» اليوم الاثنين، فقد رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي، بينما رفعت الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، ما يعني أن النزول إلى مياه البحر في شواطئ غرب الإسكندرية يحتاج إلى حذر بسيط نتيجة ارتفاع الأمواج الطفيف عن المعدل الطبيعي، بينما النزول في الشواطئ الشرقية آمن.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن درجة الحرارة في الإسكندرية بلغت 28 درجة مئوية وهو ما لاستغلال الأمر والتوجه للبحر، مع الالتزام بالضوابط الموضوعة في حالة ارتفاع الأمواج، حيث تبين أن الأمواج اليوم خفيفة إلى متوسطة الارتفاع، ما يسمح بالسباحة لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر.

حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وأشارت «المصايف» إلى أنه تم رفع الراية الخضراء في القطاع الشرقي والراية الصفراء في القطاع الغربي، فيما تتبقى نسبة الإشغال منخفضة حتى الوقت الراهن نتيجة انشغال المواطنين بالتزامن مع انتصاف الأسبوع، وهو الأمر الذي تشجيع من يناسبهم التوقيت على الذهاب إلى الشاطئ لقضاء أوقات ممتعة.