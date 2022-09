مصرع 42 شخصا في حوادث بـ3 دول.. بينهم أطفال

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، مصرع 14 شخصا جراء غمر منجم حديد شمال الصين، فيما لقى 21 شخصاً مصرعهم بينهم 19 طفلاً، جراء اصطدام شاحنة عملاقة بسيارة في جنوب إفريقيا.

لقى 14 شخصا مصرعهم، وفقد شخص واحد بعد غمر منجم حديد فى مقاطعة «خبى» بشمال الصين فى وقت مبكر من الشهر الجارى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث وقع في 2 سبتمبر الجاري، بمنجم «تاوشويو للحديد» في محافظة تشيانشى بمدينة «تانجشان» شمال شرقي «خبي».

وفي إندونيسيا، لقي 7 عمال مصرعهم وأصيب 5 آخرون عقب وقوع انهيارات أرضية في منجم ذهب بمقاطعة «كاليمانتان الغربية».

وأشار رئيس وحدة العمليات بمكتب البحث والإنقاذ بالمقاطعة، إريك سوباريانو، إلى إرسال حفار واحد إلى الموقع للمساعدة في إزالة التربة.

وأوضح سوباريانو، لوكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أن الانهيارات وقعت مساء الخميس الماضي، ولكن تم الحصول على المعلومات بشأن الحادث من المنقذين بالمكتب مساء أمس الأول الجمعة.

بدوره، أضاف المسؤول البارز في وكالة إدارة الكوارث بالمنطقة الإندونيسية، توماس كاتيهادا، أن هناك 8 أشخاص مفقودون في الكارثة التي وقعت في قرية «كيناندي» بمنطقة بنينجكايانج، مشيرا لـ«شينخوا»، إلى إنقاذ 5 عمال.

وفي جنوب أفريقيا، لقي 21 شخصاً مصرعهم، بينهم 19 طفلاً وأصيب 11 طفلا آخرين، من تلاميذ مدارس إعدادية وابتدائية، جراء اصطدام شاحنة عملاقة بسيارة كانوا تقلهم، أثناء عودتهم بعد ظهر أمس الأول الجمعة إلى منازلهم بين بونجولا وإيتشيليجوبا في شمالي «كوازولو ناتال».

