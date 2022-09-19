«صيدلة سوهاج» تستعد لبدء العام الدراسي بمبان جديدة و44 معملا

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المباني والمنشآت الجديدة لكلية الصيدلة، وذلك بمقر الجامعة بالحرم الجديد، ورافقه أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمود المنشاوي المشرف التنفيذي على مباني الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

مواكبة احتياجات الجيل الرابع بالجامعات

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن المباني الجديدة تم تصميمها على أحدث الأكواد التي تلبي احتياجات الجيل الرابع للجامعات، والتي تخضع للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن الجامعة ستوفر كل الإمكانيات المادية اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها في خدمة المجتمع على أكمل وجه، إلى جانب تكامل رسالتها مع المنظومة الطبية بالجامعة، وذلك بالتزامن مع افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والعمل على تطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية، حيث متقوم بتحقيق نسب معدلات شفاء أعلى وترشيد للإستهلاك في الأدوية والمستلزمات الطبية.

برامج كلية الصيدلة

وأوضح الدكتور محمد صلاح، أن برامج كلية الصيدلة تشمل الفارم دي التقليدي والصيدلة الاكلينيكية، مشيراً إلى إنشاء المباني على مساحة 6000 متر، مقسمة إلى مبنيين، هما صيدلة (1) وصيدلة (2)، وتضم 6 مدرجات، سعة كل منها 500 طالب، و10 قاعات دراسة، وأيضا قاعة احتفالات، إلى جانب 30 معملا طلابيا، و14 معملا بحثيا.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي، أن الجامعة تحرص على استكمال المنشآت التعليمية بكلية الصيدلة بالمقر الجديد، وذلك لتحسين الخدمة التعليمية ولإستيعاب عدد أكبر من الطلاب، مع مراعاة التجهيزات التقنية اللازمة لمنظومة التحول الرقمي والفيديوكونفرنس وشبكات المراقبة بالكاميرات والحماية المدنية، وضرورة أن تكون المباني صديقة للبيئة ودامجة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمباني الجديدة خلال العام المقبل.