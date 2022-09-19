المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج الهيروين في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بترويج مخدر الهيروين بمنطقة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي وليد عبدالجواد وممدوح عبدالرشيد.

إحراز جوهر مخدر «الهيروين»

وجاء في أمر أوراق القضية التي حملت رقم 7391 لسنة 2022 دار السلام، قيام المتهمين بحيازة وإحراز جوهر مخدر «الهيروين» بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم الأول سلاح أبيض «سنجة» بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الاتجار بالمواد المخدرة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من قبل قسم شرطة دار السلام، تبين لمجري التحريات أن مفادها قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة فانتقل لحيث علم بوجودهما وعثر على لفافة بلاستيكية وتبين أنها تحتوي على جوهر مخدر «الهيروين».

تم القبض على المتهمين بعد استصدار إذن مسبق من النيابة العامة، وبعد انتهاء التحقيقات معهما وجهت لهما تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح أبيض لحماية تجارتهما غير المشروعة.