تقديم خدمات طبية لـ48 ألف مواطن ومتابعة 2000 سيدة حامل في المنيا

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، اليوم الاثنين، تقديم الخدمات الطبية لـ48 ألف مواطن بالمنشآت الصحية، ومتابعة 2003 من السيدات الحوامل بعيادات الأسنان بالوحدات والمراكز الطبية، وذلك على مدار شهر.

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في المنيا، إن هذه الخدمات تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدا علي استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة طب الأسنان لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا.

فرق إشرافية بالمستشفيات

وقال الدكتور مصطفى سمهان مدير طب الأسنان بمديرية الصحة، إن الإدارة تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، موضحا تقديم الخدمات الطبية لـ48 ألف مريض بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف أنه تم عمل حشو تجميلي لـ455 حالة، وعلاج جذور لـ573 حالة، وخلع أسنان لـ8 الآف حالة، إضافة إلى إجراء 50 عملية جراحية بسيطة بالمجان، والمتابعة لـ2003 من السيدات الحوامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات طب الأسنان لـ 343 حالة بالقوافل الطبية.

وأشار إلي أنه تم عمل دورات تدريبية لـ 108 من أطباء التكليف بموضوعات تشمل الحقوق والواجبات الإدارية ومكافحة العدوى والجودة الطبية الشاملة، إضافة إلى تنفيذ 63 ندوة تثقيفية بالمراكز والقرى للتوعية الصحية للفم والأسنان.