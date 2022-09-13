تردد قنوات الكرتون الجديدة على القمر المصري نايل سات.. منها هدهد وكراميش

تحظى قنوات الكرتون على القمر الصناعي النايل سات، على عمليات بحث كبيرة عبر المحرك جوجل، رغم اقتراب نهاية الإجازة الصيفية، واستعدادات الأسر لتجهيزات العام الدراسي الجديد 2022-2023، والمرتبطة بعمليات دفع المصروفات المدرسية وشراء الكتب وغيرها من مستلزمات العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار، وضمن ما تقدمه «الوطن» من متابعات وخدمات إخبارية يومية على مدار اليوم، نستعرض خلال التقرير التالي تردد قنوات الكرتون الجديدة للأطفال على النايل سات، لمتابعة البرامج الخاصة بالأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ماجد للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد.

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي كيدز

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

قناة كراميش

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة هدهد

التردد: 11641 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدةالتردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.