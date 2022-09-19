العثور على دولفين نافق بشاطئ مطروح وتحركات عاجلة لدفنه.. طوله 2.5 متر

عثرت أجهزة مدينة مرسى مطروح، في الخامسة فجر اليوم الإثنين، على دولفين نافق يزن حوالي 25 كجم بطول 2.5 متر، أمام إحدى الألسنة الصخرية بشاطئ مطروح العام، خلف مديرية أمن مطروح.

وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه عقب تلقي البلاغ من غرفة عمليات المحافظة، تم على الفور توجيه محمد مصطفى نائب رئيس المدينة، لمكان البلاغ، وتم التعامل مع الدولفين النافق، بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة، والأجهزة الأمنية المعنية.

تنسيق عاجل مع البيئة

أضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، أن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شدد خلالها على التنسيق مع شئون البيئة والأجهزة المعنية، لسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الدولفين النافق طبقا لاشتراطات البيئة.

دفن الدولفين النافق

أشار جاب الله، إلى أنه يجري نقل دولفين مطروح النافق، تحت إشراف نائب رئيس المدينة، من على شاطئ مطروح العام، لدفنه بالاشتراطات البيئية، موضحا أنه وزنه يبلغ 25 كجم تقريبا، بطول 2.5 متر، وهو في حالة سيئة ونافق منذ فترة، وجرفته مياه البحر على شواطئ المدينة.