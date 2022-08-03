«غرفة عمليات» على الشاطئ لإنقاذ دولفين من الموت.. رفض العودة للمياه 5 مرات

تحوّل أحد شواطئ المنتجعات السياحية في منطقة هاواي شمال الغردقة، إلى «غرفة عمليات» لإنقاذ أنثى دولفين من إصابات لحقت بها في البحر، رجع الخبراء أنّها قد تكون هجمة من سمك قرش صغير، وبدأ المختصون في معهد علوم البحار في الغردقة، وضع خطة للعلاج بالأدوية والمضادات الحيوية، وبعد انتهاء العلاج رفض الدولفين العودة إلى المياه، مفضّلا البقاء على الشاطئ.

دولفين مريض على شواطئ الغردقة

حالة الرفض للعودة إلى البحر من جانب أنثى الدولفين تكررت 5 مرات، وانتهت بوضعها تحت الملاحظة حتى تمام التعافي، بتوجيهات من الفريق الطبي المعالج، والذي ضمّ الدكتور محمود معاطي، والدكتورة نهلة حسام الدين، وتحت إشراف الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار بالغردقة.

12 ساعة إنقاذ

عملية إنقاذ أنثى الدولفين استغرقت 12 ساعة كاملة، منها 4 ساعات في المياه، حسب الدكتور محمود معاطي، أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج، متابعا: «لما الدولفين اتعالج رجعناه البحر، وبعد شوية لقيناه رجع للشاطئ تاني، والموضوع اتكرر 5 مرات».

عزل في خليج مكادي

الفحص بيّن أنّ الدولفين لديه سلوك الجنوح ناحية الشاطئ، فضلا عن أعراض التعب وقلة الحركة، فقرر الفريق الطبي المعالج، إعطائه مزيد من الأدوية، ونصف وجبة مشبعة من السمك، يقول «معاطي»: «نقلنا أنثى الدولفين لخليج مكادي، بسيارة مجهزة بحوض، وده مكان للعلاج والعزل، وبعدها قدرت تتحرك شوية، وهتفضل موجودة في الخليج لحد ما تتعافى وترجع البحر».

تفاصيل حالة أنثى الدولفين، شرحها الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، قائلا إنّ طولها مترين، ووزنها 110 كيلوجرامات، وحين وصلت إلى الشاطئ، كان تعاني من سجحات على منطقة الظهر والجانبين، فضلا عن إصابة في العين اليمنى، وإصابة في الزعنفة الذيلية، ويرجح أن يكون عضة قرش من النوع الصغير.

خوف من هجوم جديد

رفض أنثى الدولفين العودة إلى البحر، وتفضيلها البقاء على الشاطئ، فسّرها «دار» بأنّها حالة خوف من السباحة أثناء الإصابة: «كانت خايفة تتعرض لهجوم من أسماك القرش في المياه العميقة وهي لسا تعبانة ومصابة».