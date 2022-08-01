تفاصيل 12 ساعة لإنقاذ أنثى دولفين لجأت للشواطئ بالغردقة

تمكن أطباء المعهد القومي لعلوم البحار في محافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمود دار، من إنقاذ أنثى دولفين، يبلغ طولها مترين، تم العثور عليها في حالة إعياء شديدة، وبها عدة جروح، حيث عثرت عليها محميات البحر الأحمر على أحد الشواطئ بمنطقة «هاواي»، شمال مدينة الغردقة، وتم تشكيل فريق طبي لإنقاذها، وظلت عملية الإنقاذ نحو 12 ساعة، حتى تم نقلها إلى منطقة العزل تحت الملاحظة لحين الاطمئنان عليها، وإعادتها إلى مياه البحر مرة أخرى.

العثور على أنثى دولفين في حالة إعياء

تلقت محميات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، بلاغاً بالعثور على اأنثى دولفين في حالة إعياء على شواطئ منطقة «هاواي»، شمال مدينة الغردقة، وتم الانتقال إلى موقع الشاطئ، وتبين أنها أنثى يبلغ طولها مترين، ووزنها حوالي 110 كيلوجرامات، وتبدو عليها حالة الإرهاق والتعب، وتم إخطار معهد علوم البحار بالغردقة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من معهد علوم البحار بالغردقة، مكون من الدكتور محمود معاطي، والدكتورة نهلة حسام الدين، والدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، والدكتور إسلام الصادق، من إدارة المحميات، وقاموا بمعاينة الدولفين المذكور، وتبين أنه تبدو عليه علامات الإرهاق والتعب.

علاج جروح أنثى الدولفين قبل إطلاقها في المياه

وأشار الدكتور محمود معاطي، من معهد علوم البحار والمعالج لأنثى الدولفين، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الاثنين، إلى أنه تم فحص الدولفين، وتبين وجود بعض السحجات على منطقة الظهر والجانبين، ووجود إصابة في العين اليمنى، كما تبين وجود إصابة في الزعنفة الذيلية، وتم علاج جروحها وإعطاؤها الأدوية اللازمة.

وأضاف «معاطي» أن عملية إنقاذ أنثى الدولفين استمرت 12 ساعة، ثم تقرر نقلها إلى منطقة مخصصة للعلاج، حتى إتمام عملية شفاء الدولفين، ثم إعادتها مرة أخرى إلى مياه البحر بالغردقة.

مدير معهد علوم البحار يرجح إصابتها بعضة قرش

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار بالغردقة، إلى الجهد المبذول من أطباء معهد علوم البحار في إنقاذ الدولفين المريض من الموت، وعن إصابته قال في تصريحات لـ«الوطن» أنه يرجح أن يكون عضة قرش من النوع الصغير.