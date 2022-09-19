الدولار الأمريكي يحافظ على أعلى مستوى في 20 عامًا

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 109.8 اليوم الإثنين، محلقًا بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا وسط توقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى لترويض التضخم المتصاعد.

تأثير أزمة التضخم العالمية على سعر الدولار

عززت أرقام التضخم الأعلى من المتوقع والبيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتشدد أكثر، ويتم تسعير الأسواق حاليًا لزيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الجاري، في حين يراهن بعض المحللين على زيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

الدولار أمام تباطؤ النمو

أظهر الاقتصاد الأمريكي أيضًا قوة نسبية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، مما جعل الدولار جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 110.98 بنهاية هذا الربع من العام «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول وفق التوقعات عند 114.71 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار الأمريكي في مصر

محلياً، سجل سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص 19.45 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر البيع في البنك المركزي المصري 19.47 جنيه للدولار الواحد، واحتفظ بنكا مصر والأهلي المصري بأقل سعر للبيع عند 19.43 جنيه.

أسعار شراء الدولار

وتراوحت أسعار شراء الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، بين 19.35 جنيه كما في بنك HSBC، و19.42 جنيه كما في مصرف أبوظبي الإسلامي.