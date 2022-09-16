رئيس «المشغولات» سابقا: انخفاض سعر الذهب بسبب الاستثمار في الدولار

قال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات سابقا، إن سعر الذهب يرتبط في مصر بعملة الدولار الأمريكي، ويتم تقييمه بالجنيه المصري، «عندنا حاجتين أساسيتين بيقرروا سعر الذهب في مصر».

عباسي: المناوشات الاقتصادية بين أمريكا والصين قائمة بدون حل

وأضاف «عباسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحرب الاقتصادية القائمة حاليا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فتقيِّم الأولى سعر عملتها بالذهب، فيما تتبقى المناوشات الاقتصادية بين البلدين قائمة بدون حل.

عباسي: انخفاض سعر الذهب سببه الاستثمار بالدولار

وأوضح أن عددا من المواطنين باتوا يستثمرون حاليا في الدولار أكثر من المشغولات الذهبية، وهو ما أدى إلى انخفاض سعره خلال الفترة القليلة الماضية.

وشهدت أسعار الذهب المحلية اليوم، انخفاضًا طفيفا في السوق المحلية، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو جنيهين، مقارنة بسعر التداول أمس، الذي شهد استقرارًا، ليسجل سعر البيع في التعاملات الحالية 1112 جنيهًا، بدلا من 1114 جنيهًا.

وأشارت التقارير الخاصة بأسعار الذهب بحسب البورصات المحلية للأسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1271 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 953 جنيهًا للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 741 جنيهًا، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

كما وأعلنت محال الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي أعيرة المعدن الأصفر اليوم الجمعة، فضلًا عن متوسط أسعار الذهب اليوم بالصاغة، دون مصنعية.

ووفقًا لمحال الصاغة سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1110 جنيهات للشراء و1114 جنيها للبيع فيما وصلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1269 جنيها للبيع و1273 جنيها للشراء، وبيع جرام الذهب عيار 22، بسعر 1163 جنيها مقابل 1167 جنيها دون المصنعية.