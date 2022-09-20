حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20-9-2022 عاطفيا ومهنيا

من المعروف عن مواليد برج الحمل، أنه من الشخصيات الحالمة والرومانسية والعاطفية، كما أنه من المخلصين لشريك حياته، ويحب أن يتحمل أي مسؤولية تُلقى على عاتقه، وعلى الصعيد المهني هو شخص متفاني ومجتهد بعمله، لذا يستطيع أن يحقق كل الأهداف المخطط لها في حياته على الصعيد العملي، كما يتسم مولود برج الحمل أنه لبق جذاب وذو شخصية مؤثرة وساحرة.

كما يتميز مولود برج الحمل بالجرأة والصراحة الشديدة، ولا يخشى الإفصاح عن آرائه الشخصية، ويكره الظلم، وفق توقعات حظك اليوم، بحسب خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط التي تتعرض لها لوجود القمر في محور برجك في وضع معاكس، عليك أن تكون مثابرًا وهادئًا إذا أردت حلًا للمشاكل، وسوف تساعدك الأفلاك على توطيد علاقاتك بالأصدقاء، وعليك أن تكون متماسك أمام أي ضغوط تواجهها على مدار اليوم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصحك الأفلاك اليوم مولود برج الحمل، بالهدوء والتروي، نظرًا لأن عطارد يتراجع بالفعل فى مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالغليان، لذا يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء، وابتعد عن الأفكار السلبية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم.