حظك اليوم برج القوس الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس من الشخصيات المنطلقة المحبة للحياة، وللفكاهة والهزار طوال الوقت، يساعدها على ذلك طبيعتها النارية، لكن مشكلتها العصبية والانفعال الزائد والصراحة اللاذعة التي قد تنفر الآخرين منه.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج القوس بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم التشوش.. القمر قد يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بمن حولك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.