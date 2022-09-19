حظك اليوم برج الجدي الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يبرع مواليد برج الجدي في الأعمال المهنية التي تتطلب اجتهادا وعملا متواصلا، فهم من الشخصيات التي ترغب دائمًا في الوصول إلى أعلى المناصب من خلال جهودها، لكنها مترددة تستغرق وقتا طويلا لاتخاذ القرارات الحاسمة في حياتها، ما يعطلها في أوقات كثيرة.

وفيما يلي، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الجدي المهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقتهم اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، احمِ نفسك ولا تغامر، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.