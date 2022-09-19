أسعار الأدوات المكتبية في «أهلا مدارس» بالإسكندرية .. خصم يصل لـ40%

انطلق معرض «أهلا مدارس» في الإسكندرية قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، في إطار توجيهات الدولة للتخفيف عن كاهل الأسرة، حيث تتاح الأدوات الدراسية بأسعار تترواح بين 20 إلى 40%.

«الوطن» أجرت جولة داخل المعرض الرئيسي الذي يوفر الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تترواح بين 20 إلى 40 %، وذلك بأرض المعارض القديمة بمنطقة الرأس السوداء بشارع مصطفى كامل بحي المنتزة أول.

اسعار الأدوات المكتبية في «أهلا مدارس» بالإسكندرية

بحسب ما أعلنه محافظ الإسكندرية خلال جولته في المعرض، فإنه يتم توفير مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية، مع مراعاة محدودي الدخل والوقوف بجوارهم، والعمل علي توفير احتياجاتهم بأسعار تقل عن أسعار المحال التجارية، وجاءت أبرز الاسعار كالتالي:

- تبدأ أسعار الأقلام من جنيه واحد فقط، وتزداد وفقا للماركة وجودة المنتج.

- كشكول سلك 60 ورقة بمبلغ 11.5 جنيه.

- كشكول سلك 80 ورقة بمبلغ 13 جنيها.

- كشكول سلك 140 ورقة بمبلغ 21 جنيها.

أسعار المستلزمات الدراسية في «أهلا مدارس»

- تي شيرت المدارس 65 جنيها.

- تبدأ أسعار الأحذية من 195 جنيها.

- تبدأ أسعار الشنط الدراسية من 115 جنيها.

محتويات معرض «أهلا مدارس»

يضم معرض أهلا مدارس في الإسكندرية 36 باكية، بمشاركة 25 عارضا، ويقدم تخفيضات على جميع المنتجات بنسب تترواح بين 20 إلى 40%.

وتتنوع المنتجات ما بين المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمختلف المراحل، إضافة إلى السلع الغذائية، وذلك بمنتجات مطابقة للمواصفات القياسية ذات جودة عالية.