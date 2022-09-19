سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 19-9-2022 في مصر

البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أكثر عمليات البحث التي تتم يوميًا من جانب ملايين المواطنين، ما بين عاملين في شركات غير مصرية، أو رجال الأعمال أو مستوردين أو عاملين في القطاعات والهيئات الاقتصادية المختلفة؛ نظرًا لأهمية الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار السلع المختلفة.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في منتصف التعاملات المصرفية للبنوك العاملة داخل مصر، التي تشتمل على بنوك أجنبية وعربية ومصرية، على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، في منتصف التعاملات المصرفي بالبنك الأهلي، 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وسجل بالمصرف المتحد 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وبلغ في بنك الإسكندرية 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، ضمن العمليات المصرفية اليوم، وذلك وفق التحديث الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار بالبنك المركزي اليوم الاثنين

مازال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري متغيرًا، حيث سجل اليوم الاثنين مع منتصف التعاملات 19.36 جنيه للشراء و19.46جنيه للبيع، ومن خلال المعاملات المصرفية داخل بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم 19.37 جنيه لعمليات الشراء و19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم ضمن المعاملات المصرفية ببنك قناة السويس 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.29 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

واستقر سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية بمنتصف التعاملات، إذ بلغ نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع، كما استقر في البنك الأهلي نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.17 جنيه للشراء.