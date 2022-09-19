رئيس حزب «إرادة جيل»: لجنة العفو الرئاسي تباشر عملها على الطريق الصحيح

قال الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنَّ «بيان لجنة العفو الرئاسي كان أكثر من رائع، وأسعدنا جميعًا وكل شخص مهتم بالشأن العام سواء من قادة أحزاب أو قادة في المجتمع المدني، لأن إدماج المفرج عنهم في المجتمع مسألة على قدر كبير من الأهمية، حتى لا يتمّ التأثير عليهم من جماعات الشر أو استغلالهم بأي طريقة».

بحث حالات المحبوسين احتياطيًا

وأضاف «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ إعادة دمج المفرج عنهم دليل على توسع لجنة العفو الرئاسي في مباشرة عملها على الطريق الصحيح، وطبقًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة ببحث حالات المحبوسين احتياطيًا ورفعها له حتى يتمّ العفو عنهم وفق الصلاحيات الدستورية أو الاتصال بالنيابة العامة لكي يتمّ إخلاء سبيلهم، ولكن توسع اللجنة في عملها ومحاولة دمج المفرج عنهم في قطاع الأعمال العام أو الخاص، أو إذا كانوا طلاب في الجامعات المختلفة ومساعدتهم في العودة لمباشرة دراستهم.

وأوضح «الشهابي» أنَّ قرارات لجنة العفو الرئاسي تؤكّد سير الحوار الوطني في الاتجاه الصحيح بعد المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، ولكن توجيهات الرئيس جاءت أكثر من مجرد الإفراج عنهم، مما يؤكّد عمل جميع جهات الدولة في اتجاه واحد.

لجنة العفو الرئاسي

وكانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت في بيان لها اليوم، أنَّها باشرت اللجنة عملها على ملف دمج المفرج عنهم، كما تلقت عدد من الطلبات لمواقف من المفرج عنهم، سواء بقرار من الرئيس أو النيابة العامة، وأنَّها بالفعل بدأت في تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لمباشر عملهم.