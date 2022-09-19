دقيقتان صمت في جنازة إليزابيث حزنا على الملكة الراحلة

وقف البريطانيون دقيقتين صمت على روح الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال المراسم الرسمية للجنازة في كاتدرائية وستمنستر، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وبدأت المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث، بحضور الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، وعدد من زعماء العالم بكاتدرائية وستمنستر.

جنازة الملكة إليزابيث

ويُدفن جثمان الملكة إليزابيث الليلة، في كنيسة القديس جورج، في اليوم العاشر من الحداد الوطني.

وكانت السلطات البريطانية، أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الحالي، وجرى تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.