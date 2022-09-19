المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين في دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي وممدوح عبد الرشيد ووليد عبد الجواد.

الاتجار في جوهر الهيروين المخدر

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6634 لسنة 2022 دار السلام، قيام المتهم بحيازة وإحراز بقصد الاتجار في جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وجاء في تحريات المباحث التي قام بها قسم شرطة دار السلام، أنه وردت إليهم معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فانتقل لمكان الضبط فأبصره يحوز صندوق تبغ ويخرج منه لفافات هيروين ويروجها فضبطه واستخلص الهيروين وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض.

وبتقنين الإجراءات وإعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم القبض على المتهم بحيازته كمية من المواد المخدرة، ووجهت له النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات معه تهمة حيازة والاتجار في المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة.