توزيع شنط وأدوات مدرسية على 200 طالب يتيم بقرى سمالوط في المنيا

وزعت جمعية الأورمان شنط وأدوات مدرسية على 200 طالب من الأيتام وغير القادرين في قري مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية ، في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الطلاب المستفيدين من قرى السوبى وطرفا والرمزية والصليبية وكوم اللوفى ومنشية الشريعى بمركز سمالوط، والهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها

وأشاد «شعبان» بالتعاون الوثيق بين جمعية الأورمان واللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وياسر بخيت وكيل التضامن الاجتماعي، لدورهما في تذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية التي تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا فى أرجاء المحافظة.