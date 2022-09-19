توزيع حقائب وأدوات مدرسية بالمجان على 200 طالب من الأيتام في قنا

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة قنا بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالية كبرى لتوزيع 200 شنطة وأدوات مدرسية على 200 طالب من الأيتام وغير القادرين.

«تضامن قنا»: نهتم بالأسر الأولى بالرعاية

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتوفير الدعم اللازم لهم، من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الطلاب المستفيدين من قريتي بئر عنبر ونجع العكرمي مركز قفط، وقرى الكراتيه والخرانقه وجراجوس وحجازه بحرى مركز قوص، وقرى الترامسة والطويرات ودندره وجزيرة دندره والحميدات مركز قنا.

تخفيف العبء على الأسر في العام الدراسي الجديد

وأوضح، أن الهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام، لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة قنا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.