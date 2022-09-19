محمد عبدالعزيز: قرارات عفو جديدة ومساعدة المُفرج عنهم في العودة للعمل

أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كان لها دور كبير في دعم حقوق الإنسان بمصر، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على المجتمع المصري بأكمله.

عمل لجنة العفو مقدمة للحوار الوطني

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كان مقدمة لإجراء الحوار الوطني، ما عزز الثقة الكبيرة بين مؤسسات الدولة وكل القوى والأحزاب السياسية نتيجة تسارع وتيرة عمل لجنة العفو في الفترة الماضية.

وأشار النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى الدور المهم الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي من خلال مراجعة وفحص كل الطلبات التي تصل إليها بشأن الإفراج عن المحبوسين في قضايا ذات الصلة بمخالفة إجراءات قانون التظاهر أو قضايا متعلقة بالنشر والتعبير.

وشدد النائب محمد عبد العزيز إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها لجنة العفو الرئاسي بشأن متابعة هؤلاء الشباب عقب الإفراج عنهم ودمجهم في المجتمع، لا سيما إذا واجه بعضهم مشكلات في العودة للعمل أو الانتظام في الدراسة، أو أية مشكلات يتعرضون لها: «اللجنة تعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتذليل أي عقبة تقف أمام دمج الشباب المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي».

الشكر للرئيس السيسي على دعمه المتواصل

ووجّه عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للجنة العفو، وتذليل وتسهيل كل العقبات، والتعاون المستمر بين لجنة العفو وبين كل مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من قرارات العفو الرئاسي: «أتوجه برسالة طمأنينة إلى جميع أهالي المحبوسين أن لجنة العفو الرئاسي ستعمل بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة لفحص جميع الشكاوى، وإصدار مزيد من قرارات العفو الرئاسي».

يشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي كانت أصدرت بيانًا هامًا منذ قليل أفادت فيه بتنفيذ عدد من الإجراءات لعودة المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي لأعمالهم أو توفير فرص عمل بديلة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وأوضحت اللجنة في بيانها أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة أيضًا تشمل كافة الأمور المتعلقة بحل المشكلات الخاصة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.