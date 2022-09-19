 3 ملفات على طاولة الأعلى للجامعات الحكومية في اجتماع السبت المقبل

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور عادل عدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والسيد عطا، المشرف على التنسيق وعدد من قيادات الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

قرارات الأعلى للجامعات الحكومية 2022

ويناقش الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها الاستعدادات النهائية والتجهيزات للعام الدراسي الجديد 2022، وكذلك الخريطة الزمنية التي من المقرر أن تبدأ أول أكتوبر ببدء الدراسة وخطط الأنشطة الطلابية للعام الدراسي، ومن المقرر أن يناقش المجلس ايضا الاستعدادات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

العام الدراسي الجديد

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استقبال ملفات الطلاب المرشحين للكليات المختلفة لتسجيلها للعم الجديد، وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بالقرارات الوزارية والأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك استمرار إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد من خلال الفحوصات وإجراء التحاليل وذلك لعلاجهم بالمجان حال اكتشاف أي مرض.

ومن ناحية أخرى، تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الستار على تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكليات من ا لمرحلة الثالثة وكذلك المرحلتين الأولى والثانية وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.