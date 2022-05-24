المدارس اليابانية توجه أولياء الأمور بسداد المصروفات خلال 48 ساعة

وجه عدد من المدارس المصرية اليابانية، أولياء الأمور بضرورة تسديد المصروفات الدراسية المتبقية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك قبل بعد غد الخميس الموافق 26 مايو الجاري، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

تسديد المصروفات الدراسية على أقساط

وأكد مصدر مسؤول بالمدارس المصرية اليابانية، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد المصروفات الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد، يتم تحويل ملف الطالب للإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحاً أن المدارس دائماً ما توضح آلية تسديد المصروفات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المدارس المصرية اليابانية عادة ما تتيح تسديد المصروفات الدراسية على أقساط تسهيلاً على أولياء الأمور، مشدداً بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم مخالفتها، لافتاً إلى أنه جار الاستعداد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

تصميم البرامج العلاجية والأنشطة التعليمية

وفي سياق متصل، أكدت المدارس المصرية اليابانية، أنه يتم عمل برنامج أكاديمي وأنشطة تعليمية مميزة من خلال تصميم البرامج العلاجية والأنشطة التعليمية وأنشطة التوكاتسو المتقدمة والمراجعات الأكاديمية للصفوف من «Kg1» إلى «Gr3» والمراجعات الأكاديمية المهمة جداً المخصصة للصف الرابع الابتدائي والمعدة لجميع المواد هذا العام بعناية فائقة ودقة متخصصة لمراجعة كل ما تمت دراسته والإعداد للصف الخامس.

وأضافت أن البرنامج يشمل مراجعة شاملة لما تمت دراسته للصفوف من «Kg1» إلى «Gr3» تشمل جميع الدروس والمهارات الأكاديمية ومراجعة جميع المواد للصف الرابع «Gr4» من خلال أوراق عمل Fresh Mind المعدة بعناية فائقة ودقة عالية من قبل الفريق المختص بوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، وتنفيذ مشروع علمي تكاملي بين مواد English - Math - Science.