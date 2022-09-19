وكيل «القومي للأورام» يحذر من اللحوم المجمدة: سبب رئيسي لسرطان القولون

كشف الدكتور طارق خيري، أستاذ جراحة الأورام، وكيل المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، مفأجاة بشأن اللحوم المحفوظة والمجمدة والوجبات السريعة «fast food»، ومدى خطورتها على صحة الإنسان، لافتا إلى أنها أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بمرض سرطان القولون.

الاعتماد على الأطعمة والخضروات الطازجة

وأكد «خيري» أنه يجب على المواطنين الاعتماد قدر الإمكان في الأكلات، وما يتعلق بها خلال الحياة اليومية الخاصة بهم، على الأطعمة والخضروات والفواكه الطازجة، دون إضافة أي مواد حافظة أو أشياء تكون بها إضافات تؤدي إلى الضرر بالإنسان.

وأضاف أستاذ جراحة الأورام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التدخين بمختلف أنواعه أحد الأسباب الرئيسية أيضا لسرطان الرئة، بما فيها التبغ المسخن، مشددا على أنه يجب على المواطنين أيضا تجنب التدخين بكل أنواعه.

ولفت إلى أن الرئة من الأعضاء ذات الأنسجة التي تتأثر بأي إصابة بالأمراض، خاصة الأورام السرطانية، مؤكدا أن نسب الوفاة بأورام الرئة تعد من الأعلى بين المصابين بأمراض الأورام، موضحا أن الأورام بطبيعتها لا تسبب ألم أو وجع للمريض، كما أن موقعها في بعض مناطق الجسم يسهل اكتشافها حال بروزها أو وجود ما يميزها بالقرب من جلد الإنسان.

خيري: يحرى حاليا التشغيل التجريبي لمبنى المعهد الجنوبي

ونوه وكيل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، إلى أن التشغيل التجريب يتم حاليا لمبني المعهد الجنوبي بفم الخليج، تمهيدا للافتتاح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المعهد يتميز حالياً بالعديد من الخدمات والإمكانيات التي ستؤدي لإحداث طفرة كبيرة في علاجات أمراض الأورام، بما يسهم في تحسين نسب الشفاء لأمراض الأورام، مؤكدا أن البحث العلمي في تقدم وارتقاء فيما يتعلق بالأبحاث التي تجرى على الأورام المختلفة والعلاجات المخصصة لها.